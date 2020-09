PÄEVAPOKAAL ⟩ «Kartul on hea vahend sugutungi maha surumiseks - väga püha mugul!»

Kõigepealt räägime mehest, kes vabatahtlikult mähkmeid kannab ja seetõttu tööd ei leia. Mainimist leiab ka ilukirurgiaga suurejooneliselt liialdanud naine ning tegevused, millega meie võiksime potentsiaalselt OnlyFansis raha teenida. Põnevaid asju juhtub ka Kuremäe kloostris, kus nunnad on hoos ja kartulid võtmata, sest palverändurid on piiri taga kinni. Lisaks "50 halli varjundit", sarimõrvarid, kes meist peale surma kummitama tuleb ning Florida-mehed.

Kui kõrvades veel ruumi, siis Triinil on koos Dakiga uus podcast, Sodiaagisosinad! Ning Getterit kuuleb inglise keeles filmidest rääkimas Across the Universe-nimelises saates.