Mart Helme tegi Kaja Kallasele huvitava komplimendi: teie nööbid meenutavad mu koera silmi

Endine siseminster Helme otsustas istungi kestel võtta aega moeminutiteks: «Lubage, ma teen kõigepealt ühe väga ebakonventsionaalse märkuse» alustas EKRE liige oma sõnavõttu. Kõigepealt kiitis mees peaminister Kaja Kallase jakki, mis olevat tema arvates väga kena. «Sellel on hästi toredad mustad nööbid ja need meenutavad minu koera ilusaid musti silmi».

Kallas tänas Marti komplimendi eest ning nentis, et ilmselt on taolise võrdluse teinud mees vaadanud oma koerale pikalt silma, mis on väga armas.