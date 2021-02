TOHOH! ⟩ Rannamaja-Helena liitus üllal eesmärgil OnlyFansi seksika perega

Tõsielusaates «Rannamaja» osalenud Helena Klaar kirjutab oma Instagrami loos, et tema eesmärk on «üllas». «Elu mängis sellised kaardid pihku, et hetkel ei ole võimalik käesolevate kaartidega seda sooritust võita, seega mul oleks vaja teie abi!,» kirjutab Helena salapäraselt.