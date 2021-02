VIDEO ⟩ Reisivlogija tagasi Tondil: kui ma kaks s***a ülevaadet teen, olen jamas!

Enne Eestist lahkumist otsustas Patareis, Narvas ja Viivikonnas käinud maailmarändur Bald and Bankrupt Tondit veel korra külastada. «See on ametlikult kõige vihatum Youtube'i kanal Eestis,» lõõpis ta. «Mu eelmine külastus Tondile tekitas tõsise kõmu, sellest tehti artikleid,» meenutas ta. «Anname tondine teise võimaluse oma saladused avaldada!»

Tondi tänavatelt tabas Ben pahaaimamatu nooruki Kristjani, kes pidi talle mõne põneva koha kätte juhatama. «Siin ei ole tõesti eriti midagi...» kõhkles aga tema. Siiski oskas nooruk ränduri suunata ühe suure majani. «Kui me midagi huvitavat ei leia, on see kõik Kristjani süü,» ironiseeris juutuuber.