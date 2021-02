SELGUS MAJAS! ⟩ Tiktokker tõestas, et Kim Kardashiani tütre kuulus õlimaal on tõepoolest tema enda tehtud

Tõsielustaar Kim Kardashiani 7-aastane tütar North West võtab oma joonistusoskuse arendamiseks kunstitunde. Uhke ema Kim oli tütre esimesest tööst nii vaimustuses, et jagas seda ka oma Instagrami kontol.

Hämmastavalt professionaalne kunstiteos pani aga kriitikud kõhklema, kas see ikka on lapse enda joonistatud. Õelaid kommentaare laekus nii palju, et emal tuli oma tütre kaitseks välja astuda ja skeptikuid korrale kutsuda.

Nüüd astus sotsiaalmeedias Northi eest välja ka naine nimega Camryn Fred, kes suudab tõestada, et Kimi tütar North on tõepoolest selle imelise õlimaali autor. Kuna tema ema on ilmselt Northi kunstiõpetaja, siis on tegemist üsna usaldusväärse allikaga.