20 AASTAT HILJEM ⟩ Justin Timberlake: Britney Spears, palun anna mulle andeks

Et saada aimdust, miks üldse Timberlake oma Instagrami kontole pika vabanduspostitusse tegi, tuleb esmalt läbida lühike ajalootund. Britney ja Justin olid 2000ndate alguses Hollywoodi ideaalpaar, kuid nende suhe purunes 2002. aastal. Levisid spekulatsioonid, et suhe lõppes Spearsi truudusetuse tõttu. Kuulujuttudele valas Timberlake õli tulle oma kurikuulsa «Cry Me a River» looga, kus ta jutustab kurva loo naise poolt petta saanud mehena. Muusikavideos teeb etteaste Spearsiga sarnase välimusega naine.

Kokkuvõttes oli lahkuminek mõlemale osapoolele äärmiselt oluline - Timberlake kasvas lahkuminekust suureks staariks, Spearsil algas suhte purunemisest allakäik karjääriredelil.

Teema on uuesti üleval seoses viimasel nädalal laineid löönud dokkfilmiga «Framing Britney Spears», milles on jutustatud traagiline lugu lauljatarist, keda kunagi vaimse tervise probleemide tõttu naeruvääristati ning kes on nüüd omaenda perekonna küüsis lõksus.

Muuhulgas pööratakse filmis tähelepanu Spearsi ja Timberlake'i suhtele ja meestekesksele meelelahutustööstusele. Nimelt muutus Spears justkui meelelahutustabloidide naerualuseks pärast lahkuminekut Justin Timberlakest. Seda iseloomustab hästi Britney intervjuu Diane Sawyeriga, kus intervjueerija küsib lauljatarilt seoses Timberlake'i suhtega: «Sa põhjustasid talle nii palju valu ja kannatusi. Mida sa tegid?» Loe lähemalt dokumentaalfilmi kohta SIIT.

Nüüd on vaikuse murdnud Timberlake, kes postitas Instagrami vabanduspostituse. «Mul on väga kahju, et mu elus oli aeg, kui minu tegevus oli osa suuremast probleemist» kirjutab Justin oma Instagrami postituses. Ta nendib, et tema ja paljud teised lõikasid kasu süsteemist, mis on valgeid mehi eelistav.

«Süsteem on katki. See võimaldab meestel, eriti valgetel meestel, saada edukaks. Priviligeeritud mehena ma pean sellest rääkima. Ma ei taha enam kunagi oma edu saavutada teiste arvelt».

Timberlake palub vabandust Separsilt, aga ka Janet Jacksonilt. «Ma tahan spetsiaalselt vabandada Britney Spearsi ja Janet Jacksoni ees».

Põhjus, miks Justin vabandas ka Janet Jacksoni ees, on seotud nende 2004. aasta Super Bowli etteastega, kus Timberlake tõmbas etteaste lõpus Janeti pluusi katki, paljastades sellega lauljatari rinna. Tagajärjed olid sarnased nagu lahkuminekul Britney Spearsist - Janet Jackson sai suure avalikkuse kriitika osaliseks ning tal keelati sama aasta Grammy muusikaauhindade jagamisel osasleda, Timberlake pääses puhtalt, vahendab Põhjus, miks Justin vabandas ka Janet Jacksoni ees, on seotud nende 2004. aasta Super Bowli etteastega, kus Timberlake tõmbas etteaste lõpus Janeti pluusi katki, paljastades sellega lauljatari rinna. Tagajärjed olid sarnased nagu lahkuminekul Britney Spearsist - Janet Jackson sai suure avalikkuse kriitika osaliseks ning tal keelati sama aasta Grammy muusikaauhindade jagamisel osasleda, Timberlake pääses puhtalt, vahendab The Guardian.

Janet Jackson. FOTO: Reuters / Scanpix

Tegemist oli ühe tolle aasta kurikuulsama juhtumiga popkultuuris. Jacksoni esindajate sõnul pidi Timberlake tõmbama katki Jacksoni pluusi, paljastades naise punase rinnahoidja. Paraku tõmbas mees ära ka punase rinnahoidja, paljastades Jacksoni rinna miljonitele televaatajatele. Jackson tegi pärast intsidenti avaliku vabandusvideo.