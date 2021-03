Merylin Nau kihlatu Ron Nõmme uuest moebrändist: hinna ja kvaliteedi suhe on paigas

Alles eile avaldas Elu24, et värske moedisaineri Ron Nõmme bränd RonnyG on sattunud naljahammaste küüsi. Mõne harja ajas punaseks just RonnyG kuldsõrmus, mille hinnaks on 999 eurot. Oli muidugi ka neid, kes tegid hinna üle veidi nalja. Sellest kõigest saad lugeda SIIT.

Nõmmega veebruari keskel kihlunud tõsielustaar Merylin Nau on aga noormehe moebrändiga rahul. Nau postitas oma Instagrami-lugudesse kaks pilti, kus tal on seljas RonnyG pusa.

«Kvaliteet pusa on tasemel! Arvestades, et see on enda disain, mitte niisama merch. Särk ja pusa mõlemad on nii mõnusast materjalist, mis laseb nahal hingata ning ei aja higistama,» kiitis Nau.

Merylin Nau kihlatu Ron Nõmme moebrändi pusa kiitmas. FOTO: Kuvatõmmis Instagramist /@merylinnau

Teises Instagrami-loos rõhutas Nau aga järgmist: «RonnyG hinna ja kvaliteedi suhe on paigas for sure (kohe kindlasti - toim).» Twitteris kõneainet pakkunud sõrmuse kohta Nau oma Instagrami-lugudes arvamust ei avaldanud.