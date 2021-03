Ron Nõmm räägib salaja, et kihlus on nali? Merylin: astusin korralikku pasaämbrisse

Tõsielustaar ja suunamudija Merylin Nau riputas mõne nädala eest oma Facebooki seinale romantilised kihluspildid, millel demonstreeris ühekaraadise teemandiga kihlasõrmust. Nõmm olevat naisele öelnud, et pani sõrmuse alla mitme kuu palga.

Kihluspiltide valguses avaldas Nau Elu24-le, et on Nõmmega koos olnud möödunud aasta detsembrist ning kihluti valentinipäeva hommikul. «Kui ärkasime, siis ühel hetkel voodis andis Ron selle mulle üle oma sõrmede vahel ja küsis, kas naiseks tulen. Ma arvasin alguses, et niisama teeb nalja,» rääkis naine.

Nõmm ütles toona, et kaalus pikalt, kas teemant läheb RonnyG sõrmusele (loe skandaalse sõrmuse kohta rohkem SIIT) või Merylini omale. «Kokkuvõttes võitis armastus,» sõnas värske moedisainer.

Merylin Nau ja Ron Nõmme kihluspildid. FOTO: @roosiphotography

Libakihlus või lahkuminek?

Elu24-le teadaolevalt on Nõmm aga tuttavatele rääkinud, et polegi tegelikult kihlatud. «Vau, huvitav teada. Ma ei teagi, mida vastata, tore, et ma sellest teada saan praegu. Minu näo ees räägib teist juttu. Oh, ma ikka korraliku pasaämbri sisse astunud,» kommenteerib Nau sellist kuuldust.

Vestluse jooksul avaldab tõsielustaar, et see pole esimene kord, kui Nõmmega probleeme on. «Ma olen ta korra juba maha jätnud ja ju ta sellepärast hakkas nii rääkima tuttavatele või kellele iganes,» spekuleerib Nau ja kinnitab, et praeguseks on nad lahus. «Jätsin ta naistepäeval maha,» täpsustab naine.

Kuuldusi lahkuminekust kinnitab ka Nõmm. «Merylini öeldu on tõsi, mul kolmandat versiooni ei ole,» jääb ta Elu24ga rääkides napisõnaliseks.

Nau sõnul ei kahetse ta kihlumist, kuid tunnistab tagantjärele, et otsus sündis kiirustades. «Teisest küljest õpetas see lühike aeg mulle palju enda kohta. Hakkasin nägema endas külgi, millega peaksin tööd tegema,» toob ta esile suhte positiivse poole. «Sisimas tunnen, et ma pole üleüldse valmis ühekski suhteks. Ma pean seadma ennekõike ennast number üheks,» avaldab ta.

Nau loodab siiski, et keegi Nõmme ründama ei tõtta. «Vähemalt ta ei petnud,» märgib Nau, vihjates naistemehe skandaalsele minevikule.