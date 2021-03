SUUR PAHANDUS ⟩ TV3 tegi Seidist ja Adast nende teadmata paroodia: vabandust, aga see on madal!

«Tõeline üllatuspomm: külla tulevad Rannamaja Ada ja Seidi, kes pidid Andrei Zevakini peo tõttu nädala alguses Duubli juhtimisest loobuma,» hõikas telekanal Instagramis hoogsalt välja. Selgub aga, et asi pole nii, nagu paistab.

Seidi Voogre story. FOTO: Kuvatõmmis

Nimelt lükkas Ada Nelke selle kohe oma Instagramis ümber. «Kindel ei ju,» vastas ta väitele. «Või siis tuleb keegi, kes jäljendab meid... vabandust, aga see on madal,» oletas Ada samas. «Meie pealt klikke võib kaudselt saada, aga meie ei sobi?»

«Ei tea, kust selline info, aga meiega pole keegi ühendust võtnud ja me ei ole minemas,» kinnitas ka Seidi Voogre. Mõlemad suunamudijad jäid neile varem pakutud saatejuhtimise võimalusest ilma, kui selgus, et nad osalesid Eesti Laulu finaali ajal koroonakontaktse Zevakini pool toimunud peol.

Maitsetu paroodia?

Ada postitas ka telekanali vastuse, kui ta oli teate kohta selgitust küsinud ja palunud selle Instagramist eemaldada. «Avaliku elu tegelase eluga kaasneb nii mõndagi, kahjuks või õnneks!» tuli sealt aga vastuseks.

Õhtul selgus, et neiudest tehti tõesti lihtsalt paroodia, kus näitlesid Liisa Pulk ja Marta Laan. «Seidi surnud isa ja haiguse üle nalja teha on naljakas.. saime aru,» kommenteeris Ada saadet irooniliselt. Tõsielustaaridele on ka arusaamatu, miks neid ei lastud eetrisse, küll aga sobib selleks samal peol osalenud Uudo Sepp. Selle tõukel on sotsiaalmeedias paisunud ka uus skandaal.

Ada story. FOTO: Kuvatõmmis

Loomejuht vabandas

TV3 loomejuht Urmas Eero Liiv reageeris aga õhtul paisunud skandaalile samuti. Ta avaldas kahetsust, et nad olid jätnud tähelepanuta Seidi isa surma ning sellega seonduva nalja halva tooni. Siiski kinnitas Liiv, et oluline osa paroodiast oli otse päris intervjuudest võetud.

Telemehe sõnul on enamus sketšist on sõna-sõnaliselt maha kirjutatud varasemast intervjuust - ka lõigud, mis on toonud endaga rünnakuid sketši esitajate pihta. «Ma ei näe selles muud, kui tõupuhast huumorit,» kinnitas Liiv.

«Kahjuks ei teadnud me, et ühe parodeeritava isa on surnud,» tunnistas Liiv. «Viide isale pärineb samuti parodeeritava enda intervjuust, kuid sattus sketšis väga ebaõnnestunult valesse konteksti. Siirad vabandused selle eest,» sõnas ta. Liiv kinnitab aga, et selline asi võib avaliku tähelepanuga kaasneda ja kutsub üles parodeerijaid mitte ründama.

Õhtul selgus, et tegemist oligi läbi rääkimata paroodiaga. FOTO: Kuvatõmmis