Brigitte Susanne Hunt «Duubli» draamast: miks on vaja avalikult peale lennata?

Telenägu Brigitte Susanne Hunt võttis «Duubli» draama osas sõna näitleja Marta Laane Instagramis. Laan, kes oli kestval nädalal üks «Duubli» saatejuhtidest parodeeris reede õhtul otse-eetris Seidit. Sketš tekitas aga paljudes pahameelt ja tagasiside ühismeedias on olnud üpris negatiivne. Selle kõigega seoses võttis eile õhtul sõna ka TV3 loomejuht Urmas Eero Liiv.

Nüüd on Hunt avaldanud oma arvamust, mis on eelkõige seotud paroodia negatiivse vastukajaga.

«Ma olen mega pettunud! Nii me lastest kasvavad kiusajad, sest suured teevad ees!!!! Isegi mu laps, kes on 8-aastane ütles, et emme see on nii kole saade, kuidas ta ropendab!» kommenteeris keegi Laane kõige viimase Instagrami postituse alla.

Pahameelt avaldavate kommentaaride seas võttis sõna ka telenägu Brigitte Susanne Hunt, kes on ka ise «Duublit» juhtinud ja keda on samuti teleeetris parodeeritud.

«Ma loen kõiki neid kommentaare siin, kus te ütlete ühe VÄGA ebaõnnestunud nalja teinud näitlejale, et ta on hale ja cancelled, et ta teist inimest kiusas, aga mida te ise teete tegelikult?» küsis Hunt murelikult.

«Inimene, kes teeb sellise haavava nalja, ei pea oma ametipostilt näitlejana või «kuulsuseareenilt» sellepärast kaduma. Kas teie tahaksite, et teid ühe vea pärast lahti lastaks ja teil poleks enam tööd?»

Hunt jätkas: «Kui ta selgitab, kust see inetu ja õel nali tuli ja vabandab (ma usun, et see juhtub), siis miks on vaja suure pundiga avalikult peale lennata ja nõuda selle inimese vallandamist teatrist?»

Lõpetuseks andis Hunt märku, et ka talle antud saatelõik meelepärane ei olnud. «Ilmselgelt tehti Seidile kohutavalt liiga ja see sketš oli max ebaõnnestunud (Seidi ❤️), aga ärgem toitkem viha ja kiusamist ühiskonnas juurde.»

Oma kommentaari lõpus rõhutas Hunt: «Ärge tehke «tagasi». Kui sa tahad, et keegi ei kiusaks, siis ära kiusa ise ka.»

Hunt jagas oma kommentaari Laane postituse all ka enda Instagrami-lugudes. Sinna lisas telenägu, et ta mõistab kui pingeline teletöö võib olla. «Ma ise ka teinud väga halbu nalju ja ma tahan, et me ühiskonnas ütleksime, et nali on halb, mitte inimene on halb,» lisas Hunt.