NII VÄHE? ⟩ Helena Klaar avaldas lõpuks, kui suur arve ta OnlyFansi ajas

«Ma teadsin, et mul tuleb ühest asutusest arve ja ma teadsin, et see tuleb 500-700 eurot. Aga üks päev öeldi mulle, et maksa 2000 eurot kümne päeva jooksul,» rääkis Helena. «Siis asi läks niimodi, et ma rääkisin nendega, et natuke teie viga, natuke minu viga, aga räägime normaalselt ja teeme selle summa inimlikuks. Minu õnneks läks see summa 600 euro peale.» Nüüdseks on Helena sõnul arve tasutud.