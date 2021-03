Mida tegi valitsuspartei poliitik koroonavastaste autoprotestil?

Kaljulaid kritiseerib Keskerakonna poliitikud, sotsiaalminister Tanel Kiiki ja siseminister Kristian Jaanit, kes mõlemad on avaldanud hukkamõistvaid kommentaare seoses koroonapiirangute vastaste meeleavaldustega.

«Samal ajal näib meedias avaldatud piltidelt ja videodelt, et meeleavalduse üks eestvedajaid (või siis vähemalt üks aktiivsemaid osalejaid) on Keskerakonda kuuluv munitsipaalpoliitik Tanel Gabtšenko. Võib-olla siis räägiks esmalt oma inimestega?»

«Praegu on erakordselt oluline teha koostöös kõik, et saada viiruse levik alla ja vaktsineerida, vaktsineerida, vaktsineerida,» ütleb Kaljulaid. «Koroonaeitajate sõnumite levikule kaasa aitamine neile valitsuse liikmete poolt tähelepanu pöörates minu arvates ei aita küll kuidagi kaasa probleemi lahendamisele, aga võib-olla ma muidugi eksin.» Lisaks kutsub Sotsiaaldemokraatide ridadesse kuuluv Kaljulaid üles Kiike ja Jaanit tegema oma erakonnakaaslastele selgeks, et meil on päriselt kriis.

Kaljulaidi kommentaarides on võtnud sõna ka Tanel Gabtšenko isiklikult. «Tänan sind Raimond Kaljulaid. Tore, et mind on märgatud. Jah me oleme tõesti igasuguse kriisis, kuid meie ei ole seda kriisi ise tekitanud,» kommenteerib Gabtšenko, kelle profiilipilti ehib sõnum «Stop fake pandemic» (peatage valepandeemia).

Mehe väljaütlemist kritiseerib tema erakonnakaaslane ja siseminister Kristjan Jaani: «Aga ise saame seda võita. Ja kindlasti mitte selle protestiga. See pole ok!» Postituse autor Raimond Kaljulaid kutsub Jaanit ja Gabtšenkot üles arutelu jätkama Keskerakonna kontoris. «Võib-olla vaidlete omavahel selle asja Keskerakonna Narva maantee kontoris selgeks ja kujundate mingi ühise seisukoha. Muidu on natuke naljakas,» ütleb ta.

Sõna võtab ka EKRE ridadesse kuuluv Jaak Madison: «puudub küll igasugune sümpaatia Keskerakonna vastu, kuid siiski pole võimalik kontrollida iga üksiku liikme tegevust,» kaitseb Euorparlamendi liige endiseid koalitsioonikaaslaseid. «Ma ei kujuta ette, et üheski 10000+ liikmeskonnaga organisatsioonis käituksid ja mõtleksid 24/7 ühtviisi,» ütleb Madison ja lisab, et see ei tähenda, et ta ei mõistaks kuidagi isiklikult Gabtšenko seisukohta.