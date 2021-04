LEEBE VÕI KARM? ⟩ Kriminaalse joobega roolist tabatud Aunaste sai karistuse teada

Neljapäeval tehti teatavaks, et telenägu Maire Aunaste saab joobes auto juhtimise eest karistuseks kuus kuud vangistust . Kohe ta siiski trellide taha ei pea minema, kuna telenäole anti ka aastane katseaeg , kinnitas Tartu maakohtu pressiesindaja Annett Kreitsmann .

Lisakaristusena jääb Aunaste kolmeks kuuks lubadest ilma. Samuti peab ta maksma riigile 620 eurot kohtu- ja kaitsjakulusid. Kuigi Aunastel on see õigus kahe nädala jooksul edasi kaevata, kinnitas Tartu Postimees, et tegemist oli kokkuleppemenetlusega.