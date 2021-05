Juku-Kalle Raid seljatas meediavaidluses juuksurid

«Kriisiolukord paneb ajab inimesed kas hulluks või muudab nutikaks. Täiesti võimatu on esmapilgul öelda, kumb juhtus juuksurite ühenduse ja selle esindaja, tütarlaps Kertti Viruga, kui ta teatas, et juuksurid on eesliinitöötajad, majanduse alustalad ning kui mitte päris võrdsed päästjatega, siis õpetajatega kindlasti. See juhtum nõuab väikest sissevaadet,» kirjutas Juku-Kalle oma loo alguses.

Juuksurite Ühenduse esindaja Kertti Viru leidis, et artikkel kahjustab ühenduse mainet. Viru selgitas, et kui temaga oleks võetud ühendust, siis ta oleks saanud oma väiteid selgitada. Arvamusloos mainitud juuksurite pöördumine oli mõeldud arutelu algatamiseks vastava spetsialistiga, mitte artikli avaldamiseks.

Elu24 vastas pressinõukogule, et tegemist oli Juku-Kalle Raidi arvamuslooga ja seal ei avaldatud uut infot, vaid kommenteeriti pöördumist. Elu24 rõhutas, et tegemist ei olnud intervjuu ega konfliktilooga, vaid kolumni ja teravkoha üle arutava arvamuslooga.

Pressinõukogu otsustas, et Elu24 ei rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit. Pressinõukogu hinnangul oli tegemist arvamuslooga, milles kommenteeriti kaebaja pöördumist. Pressinõukogu leiab, et arvamuslugu on žanr, kuhu osapoolte kommentaare ei küsita ning milles võib autor oma isiklikke seisukohti väljendada.

Avaldame ka Juku-Kalle Raidi vastuse, mis pressinõukogule saadeti.

Lugupeetud pressinõukogu!

Mina kui Postimehe Elu24 allorganisatsioonina tegutseva rubriigi Elu25 eestvedaja teatan, et minu rubriigis, mis on arvamusrubriik, ei juhtu kunagi seda, et keegi jätaks juuksurile või taarapunkti ülemale või ministrile muljet, et arvamuse näol on tegu intervjuuga. Ei ole.

Isegi kui inimene mõtleb nii hullult, et soeng hakkab valutama – ikkagi ei ole. Kasutasin oma arvamusloos avalikult kättesaadavaid materjale, antud hetkel siis Kertti Viru kirja instantsidele, kus ta väidab, et on eesliinitöötaja ning tema ühendus on majanduse alustala.

Juuksurite vastu pole mul midagi; seda võib iga tähelepanelik inimene tuvastada juba pelgalt faktist, et juuksurid ajavad mind pidevalt kiilakaks. Kui aga juuksurite liit arvab, et neil ja riigil toimub mingi erakirjavahetus, mis ei tohi kuhugi lekkida, siis tuletan meelde, et ajakirjanduse esmaülesanne ongi lekitada ning kommenteerida kõiki lolle ja tarku kirju – isegi siis, kui nende kirjutajate poolt tahetakse midagi salajas hoida.

Jalta lepingust olete midagi kuulnud, Kertti Viru? Kas te teate, et ajakirjandus ei ole mõeldud juuksurite liidu kosmoloogia üksühele edastamiseks või vaka all hoidmiseks?

Käesolevaga teatan, et Elu25 sekkub ka edaspidi, kui juuksurid, teerullijuhid või ministrid hakkavad ennast majanduse alustalaks pidama.

Lugupidamisega

Juku-Kalle Raid

Elu25 eestvedaja