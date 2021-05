Tartus kutsuti «raske jalaga» kassile politsei: loomaomanik oli korrakaitsjate saabumisest üllatunud

Nimelt leidis eelmisel nädalal aset eriskummaline juhtum: ööl vastu reedet tuli politseile Tartus teade, et ühes kodus on inimene naabrite käitumisest väga häiritud. Naabrid lärmavad, kolistavad ja trambivad nii, et politsei poole pöörduja ei saa magada. Kui politseinikud asja kontrollima läksid, tuli välja naljakas reaalsus: pidutsevate ja trampivate naabrite asemel oli lärmajaks hoopiski suuremat sorti kass.