Hiljuti Zevakinilt puid alla saanud Susanna Smanjov väntab juba uut filmi: sel korral armunud nõidadest

Kui Andrei poolt maatasa materdatud Susanna film nimega «Rikutud hing, viirus» pole veel kinoekraanidele jõudnudki, on Susanna nokitsemas juba järgmise filmiprojekti kallal. Nimelt otsib naine hobinäitlejate Facebooki grupist «Pean saama näidelda, muidu suren!» juba oma uude filmi osatäitjaid.

«Esialgu on rollid tasustamata, kuid kui kinodesse läheb, siis osa rahast läheb filmi tegemisele ja osa näitlejatele,» kirjutab Susanna.

«Minu esimene film läheb peagi kinodesse. Kuigi ma ei uskunud, et see suureks läheb. Järgmised filmid võtan ette tõsisemalt, kuna on tehtud 10 aastane leping, kes minu filme levitama hakkab,» kirjutab Susanna filmist, mille treiler hiljuti juutuuber Andrei Zevakini poolt hävitava hinnangu sai.