40 000 jälgijaga Liza Lind avaldas, et plaanib Instagrami peagi maha jätta

Möödunud nädalal toimus Tallinna südalinnas «Eesti OnlyFansiks» ristitud fänniplatvormi Desyr seksikas avapidu. Liza Lind avaldas peoõhtul Elu24-le antud intervjuus, et kaugel pole ka aeg, kui tema Instagramist Desyrisse kolib.

«Ma arvan, et sotsiaalmeedia liigub sinnapoole, et inimesed ei tee neid asju enam tasuta. Maailm muutub kiiresti ja sellega tuleb sammu pidada,» rääkis Lind, kes ongi tuntuks saanud tänu Instagramile, kus tal on üle 40 000 jälgija.