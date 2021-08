JÄRELEHÜÜE ⟩ Riina Solman varalahkunud Viivi Sõnajalast: ta oli inimesena kaastundlik ja abivalmis

«Avaldan südamest kaastunnet Olegile ja lastele, samuti Viivi õele Siirile perega,» sõnas Solman. «Kõik on praegu kohutavas šokis, pere on sügavas leinas ning vajab rahu. Ka mina kõrvalseisjana olen šokis - Viivi Sõnajalg oli alles noor elujõus naine, kes on paljusid oma teel aidanud ja veel hiljuti tegutsenud kogemusnõustajana raskustes inimestele.»