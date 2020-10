MISSISAAGA JÄTKUB ⟩ Jantsoni konkurendi Ireni Erbi missikaruselli ei peata kohtutäiturid ega pettunud tiitlivõitjad

«Erbi puhul on väga lihtne, Erbi võitja on see, kes sobib Erbile. Me ei räägi ausast konkursist, me ei räägi mitte mingisugusest ausast võistlusest. Erbil on vaja seda, et tal oleks inimesed, keda saaks edasi saata ja see on ka kõik, mida ta soovib,» kirjeldas veel üks missivõistlusel osalenud naine.